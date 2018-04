Blizzard Entertainment werkelt bekanntermaßen auch an einem noch nicht angekündigten Shooter. Diesbezüglich wurden nun wieder neue Infohappen bekannt.

Die Kult-Entwickler von Blizzard Entertainment wollen ihr ohnehin bereits sehr erfolgreiches Portfolio weiter ausbauen und haben seit geraumer Zeit ein neues Shooter-Projekt in Arbeit. Seit Ende 2016 heuert das Unternehmen regelmäßig neues Personal für das Spiel an, die Entwicklung dürfte daher seit 2017 deutlich an Fahrt aufgenommen haben.

Dafür sprachen dann auch weitere Ausschreibungen im vergangenen Jahr, wobei unter anderem Lead Software Engineers und auch Lead Vehicle Gameplay Designer gesucht wurden, so dass im Shooter auch Fahrzeuge eine Rolle spielen werden. Eine weitere Info offenbart nun die nächste Jobausschreibung des Entwicklers.

So sucht Blizzard Entertainment nun nach einem Senior/Principal Gameplay Designer, der im Idealfall "Erfahrung mit der Entwicklung von Waffen, Fähigkeiten und Gameplay-Systeme in Action- und First-Person-Shooter-Spielen" hat. In der Ausschreibung wird aber auch noch etliche Male erwähnt, dass der Titel einen PvP-Fokus haben wird. Blizzard Entertainment wird sich demnach abermals auf den Kampf von Spielern untereinander fokussieren. Auch Erfahrungen mit kompetitiven Shootern wären daher von Vorteil.

Ob und wann Blizzard sein neues Shooter-Projekt offiziell vorstellt, ist noch nicht bekannt. Auch ist unklar, ob dieses auf einer bestehenden Franchise aufbaut oder nicht.