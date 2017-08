Blizzard Entertainment zählt mit seinen erfolgreichen PC-Marken wie StarCraft, Diablo oder WarCraft zu den absoluten Kult-Entwicklern, der sich auch auf PS4 und Xbox One etablierte. Über die bekannten Spielereihen hinaus dürfte es in Zukunft aber auch wieder frischen Spielestoff geben.

Zuletzt wagte Blizzard Entertainment mit Overwatch den Schritt in eine neue Franchise – und das bekanntermaßen mit äußerst großem Erfolg. Kein Wunder also, dass der Kult-Entwickler auch zukünftig weiter neue IPs in Betracht zieht. Diesbezüglich sei das Unternehmen "in einer besseren Position als jemals zuvor", wie Präsident und Co-Gründer Mike Morhaime am Rande der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen von Publisher Activision Blizzard betonte.

Zwar liege der Fokus des Unternehmens weiter auf dem Support der bereits existierenden Spieler und der Veröffentlichung hochklassiger Inhalte für die erhältlichen Titel, jedoch fühle man sich auch neuen Projekten verbunden. Dabei habe man weitere Plattformen, beispielsweise den Mobile-Bereich, im Kopf.

Was neue Marken betreffe, so gebe es bereits einige "großartige Ideen", an denen bereits gearbeitet werde. Mehrere kleinere Teams bei Blizzard, die mitunter von den erfahrensten Spiele-Designern angeführt werden, würden sich mit diesen neuen Ideen beschäftigen. Das Erreichen der klassischen Blizzard-Qualität benötige laut Morhaime aber Zeit und man werde keine Spiele veröffentlichen, wenn diese die internen Erwartungen und Ansprüche nicht erfüllen könnten. Wenn neue Ideen auf welchen Plattformen auch immer veröffentlicht werden, dann dürften sich die Spieler sicher sein, dass das Team diese Ideen sehr passioniert verfolgt habe.

Was neue Spielemarken von Blizzard betrifft, steht uns also allem Anschein nach eine durchaus rosige Zukunft bevor. Bis zum Release neuer Spiele dürfte es aber noch einige Zeit dauern.