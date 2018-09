Blizzard Entertainment dürfte ja noch einige Ankündigungen rund um das Diablo-Franchise in der Hinterhand haben, aber auch losgelöst davon tut sich offenkundig Einiges beim Kult-Entwickler. Stellenausschreibungen geben neue Infos zu einem möglichen neuen Spiel preis.

Wie aus neuen Stellenausschreibungen von Blizzard Entertainment auf der offiziellen Webseite hervorgeht, werkelt der Kult-Entwickler nicht nur an der Diablo-Marke, sondern hat auch ein unangekündigtes, gänzlich neues Spiel in Arbeit. Bei der neuen IP könnte es sich um einen First-Person-Shooter handeln, denn es ist explizit von der Ego-Perspektive und einem actiongeladenen Spielablauf die Rede.

In der Suche nach einem Senior Software Engineer heißt es, dass der potentielle neue Mitarbeiter möglichst eine "Vorliebe für Koop-Spiele, Rollenspiele und Brettspiele" haben sollte. In einem "einzigartigen neuen Spiel" soll der Entwickler dann dabei helfen "Spieler aus der ganzen Welt zusammen zu bringen". Ein kooperativer Online-Shooter mit RPG-Elementen also?

Es wird aber noch interessanter, denn es gibt noch einen weiteren ungewöhnlicheren Hinweis in der Ausschreibung: Die Bewerber, sollten "keine Angst vor Bären" haben, sondern diesen vielmehr mit Respekt und Vorsicht begegnen. Es scheint also fast so, als dass Bären eine gewichtige Rolle im neuen Koop-Titel einnehmen könnten.

Ein neuer Lead/Senior Level Designer soll "epische, erinnerungswürdige Welten" erschaffen; die weitere Beschreibung lässt darauf schließen, dass es sich um ein komplett neues Projekt mit gänzlich neuem Setting - also nach Overwatch die nächste neue IP von Blizzard - handelt. In der Stellenausschreibung für den Posten eines Senior Software Engineers ist in diesem Zusammenhang auch von einer "Kampfspielmechanik wie in modernen First- und Third-Person-AAA-Titeln" die Rede. Der gesuchte Art Director solle eine "echte Passion für Actionspiele" haben.

Ob die die ausgeschriebenen Stellen wirklich alle ein und das selbe Projekt betreffen, ist unklar und darf bezweifelt werden. Bekannt ist, dass Blizzard derzeit an mindestens drei neuen Spielen arbeitet: einen First-Person-Shooter mit Fahrzeugen, einem Mobile-Spiel und einem neuen Diablo. Neuigkeiten zu den einzelnen Titeln könnte es womöglich zur BlizzCon im November geben.