Nach der E3 ist vor der gamescom: Die Messe in Deutschland wirft ihre Schatten voraus und mit Blizzard Entertainment hat nun ein erstes Schwergewicht bereits sein Kommen zugesagt.

Die gamescom 2018 wird vom 21. bis zum 25. August 2018 in Köln stattfinden. Auf der Publikumsmesse werdet ihr als Besucher auch wieder Blizzard Entertainment antreffen können. Der Kult-Entwickler hat sein Kommen nun offiziell zugesichert.

Den Blizzard-Stand werdet ihr dieses Jahr in Halle 7 der Koelnmesse finden können. Unter anderem soll es dann neue spielbare Inhalte zu den Erfolgsmarken Overwatch, Heroes of the Storm, StarCraft II, Diablo III, Hearthstone und World of WarCraft: Battle for Azeroth geben.

Passend zum Event wird es im Blizzard Store auch ein großes Angebot an Fanartikeln und im Laufe der Messe haufenweise Aktivitäten und Veranstaltungen auf der Hauptbühne geben. Unter anderem ist ein Tanzwettbewerb am 23. August und ein Cosplay-Wettbewerb am Samstag, den 25. August eingeplant. Mehr Details zu Blizzards gamescom-Auftritt folgen zu gegebener Zeit.