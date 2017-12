Seit einigen Monaten wissen wir, dass Blizzard an einem neuen Projekt arbeitet. Nun gibt es erste Informationen dazu. Eine Stellenausschreibung des Publishers verrät kleine Details zum neuen Projekt des Publishers.

Bereits vor einigen Monaten gab Blizzard bekannt, dass sie an einer komplett neuen IP arbeiten. Der Entwickler wollte allerdings weder Informationen zum Genre oder zum Setting preisgeben. Anfangs hieß es nur, dass es noch eine ganze Weile dauern werde, bevor man konkret wird. Jetzt gibt es allerdings erste Infohäppchen zum neuen Projekt.

Auf der Homepage von Blizzard ist nun nämlich eine Stellenanzeige aufgetaucht, in der das Studio nach neuen Entwicklern sucht. Soweit nichts Ungewöhnliches. Interessant wird es allerdings bei den Anforderungen, die an den neuen Mitarbeiter gestellt werden. Dort heißt es nämlich, dass der Entwickler dabei helfen soll, Fahrzeuge samt deren Handling zu erstellen, und zwar in einer First-Person-Engine für ein noch unangekündigtes Projekt.

Dadurch wird natürlich immer noch nicht deutlich, was genau Blizzard plant, aber immerhin wissen wir nun, dass es Fahrzeuge in dem Spiel geben wird, die man aus der Ego-Ansicht steuern wird. Spekuliert wird natürlich bereits heftig. Einige gehen davon aus, dass das neue Projekt ein Nachfolger zu Overwatch sein könnte, womit die neue IP erstmal raus wäre. Die Fahrzeuge könnten dann einfach ein neues Feature für ein mögliches Overwatch 2 sein.

Blizzard selbst hat sich natürlich noch nicht dazu geäußert. Würdet ihr euch über ein Overwatch 2 freuen oder wäre euch eine komplett neue IP dann doch lieber?