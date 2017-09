Blizzard Entertainment zählt vor allen Dingen im PC-Bereich, mittlerweile aber auch bei Konsolenspielern, zu den absoluten Kult-Entwicklern. Um die eigenen Produkte künftig noch effektvoller präsentieren zu können, hat man nun die Eröffnung einer neuen Arena für Live-Events angekündigt.

Blizzard will künftig ja noch mehr in den eSports-Bereich investieren und hat in diesem Zusammenhang ja beispielsweise die hoch dotierte Overwatch League in Planung. Damit die entsprechenden Events auch ansprechend präsentiert werden können, hat man nun mit der Blizzard Arena Los Angeles einen neuen Veranstaltungsort für Live-Events angekündigt.

In den legendären Burbank Studios, die einst das Zuhause bekannter Fernsehsendungen waren, wurde das Studio der Blizzard Arena Los Angeles eingerichtet. Dieses ist darauf ausgerichtet, aufregende eSports-Live-Events für die Besucher vor Ort und für ein Publikum auf der ganzen Welt zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Die Pforten soll die neue eSports-Arena am 07. Oktober öffnen.

Künftig sind in der Blizzard Arena Los Angeles Live-Wettkämpfe in der Overwatch League sowie auch im Rahmen der Hearthstone Championship Tour eingeplant. Weitere Events sollen zudem folgen.



Blizzard-CEO Mike Morhaime erklärt: "Wir befinden uns an einem Wendepunkt des eSports und freuen uns darauf, eine neue Ära der Wettkampfunterhaltung einzuleiten. Indem wir die Türen der Blizzard Arena Los Angeles öffnen und Fans aus aller Welt willkommen heißen, wollen wir die Besten des Blizzard-Esports auf die Bühne bringen, die einige der größten Entertainer der Welt schon ihr Zuhause nannten."