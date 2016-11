In einem Podcast hat der ehemalige Entwickler-Veteran Chris Metzen von Blizzard Entertainment über seine Gründe für den Austritt gesprochen. Er arbeitete dort über 20 Jahre.

Früher in diesem Jahr verließ der 42-jährige Entwickler-Veteran Chris Metzen das Studio Blizzard Entertainment (wir berichteten). In einem Interview mit Eurogamer äußerte er sich jetzt über die Gründe und den Entschluss zum Ausstieg. "Blizzard zu verlassen ware ein unglaublich schwieriges Ding. Ich fing dort mit 19 Jahren an und es war mein ganzes Leben, meine Identität. In vielerlei Hinsicht war es auch sehr einnehmend und manchmal hatte dies seinen Preis.", erklärt er gegenüber Podcaster Scott Johnson.

Im weiteren Gespräch erzählt er über die Jahre vor der Veröffentlichung von Overwatch hinarbeiteten. Ein damals als Project Titan bekannte Titel wurde nach sieben Jahren Entwicklungszeit eingestampft. "Ich glaube in meinem Herzen, dass ich eine Veränderung im Leben brauchte. Ich wollte ruhiger werden und nicht mehr das ganze Gewicht tragen. Aber wenn man solange wie ich mit einer Firma wie Blizzard zusammen war, dann denke ich an "Die Verurteilten": Ich bin jetzt ein institutioneller Mann, ich bin durch und durch eine Blizzard-Person, ich liebe diesen Ort und ich liebe die Leute. Es machte mich gefühlt schizophren.", so Metzen.

Auch nach der Veröffentlichung von Overwatch fühlte der Entwickler die stressigen Auswirkungen. "Es begann, dass ich permanent Panikattacken bekam und bevor ich endlich kündigte, wusste ich gar nicht, was sie genau waren. Meine Frau und ich gingen ins Kino und mitten im Film erlitt ich Panik. Ich hatte keine Ahnung, was los war.", erzählt Metzen. Schließlich waren diese Attacken und die Geburt seiner Tochter der Grund für den Austritt aus der Firma. Das komplette englischsprachige Interview könnt ihr hier hören.