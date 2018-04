Auch im Jahr 2018 wird Blizzard Entertainment wieder sein hauseigenes Event BlizzCon veranstalten. Nun wurden die ersten Details bekannt, denn die Planungen sind bereits angelaufen.

Blizzard wird seine Hausmesse BlizzCon 2018 dieses Mal vom 02. bis zum 03. November 2018 wieder im Anaheim Convention Center veranstalten. In Südkalifornien gibt es dann nicht nur allerhand Events und Panels rund um die Blizzard-Marken, sondern sicherlich auch wieder diverse Neuankündigungen des Kult-Entwicklers.

Wer live vor Ort dabei sein möchte, der darf sich auch die Termine für die Ticketvorverkäufe vormerken. Diese werden an zwei Tagen verkauft, nämlich Donnerstag, den 10. Mai 2018 ab 04:00 Uhr MESZ, sowie Samstag, den 12. Mai 2018 ab 19:00 Uhr MESZ. Tickets wandern für jeweils 199 US-Dollar zzgl. Steuern und Gebühren über die Ladentheke. Im letzten Jahr war das Event komplett ausverkauft und die Hallen des Anaheim Convention Centers erneut bis zu ihrer Kapazitätsgrenze gefüllt. Dazu haben Millionen Zuschauer die kostenlosen Livestreams und die Inhalte des virtuellen Tickets der BlizzCon angesehen.

Auch dieses Jahr wird die BlizzCon während der Eröffnungswoche mit eSports-Wettkämpfen eingeläutet, die vom 25. bis 29. Oktober in der Blizzard Arena Los Angeles stattfinden. Hier werden die ersten Runden der StarCraftII World Championship Series Global Finals, die Heroes of the StormGlobal Championship Finals und die World of WarCraftArena World Championship Finals ausgetragen. Die Sieger dieser Turniere werden schließlich am 02. und 03. November in Anaheim gemeinsam mit den Champions des Overwatch World Cup und der Hearthstone Global Games gekrönt.