Blizzard Entertainment und Twitch haben bekanntgegeben, dass man einen neuen Deal über eine Zusammenarbeit abgeschlossen hat. Im Fokus stehen dabei eSports-Übertragungen.

Via Twitch werden künftig diverse eSports-Events in Spielen von Blizzard Entertainment übertragen. Das ist das Ergebnis eines neuen Deals, den beide Unternehmen abgeschlossen haben. Zudem werden Twitch-Prime-Nutzer im Zuge dessen auch kostenfreie goldene Loot-Boxen in Overwatch erhalten. Weitere solche Extras werden in den kommenden Monaten von August bis Oktober noch folgen.

Die Vereinbarung über die eSports-Übertragungen betrifft konkret die folgenden Ereignisse: