Blizzard Entertainment zieht den Stecker für das bisherige Battle.net und gibt dem Service einen komplett anderen Namen.

Solltet ihr euch heute zum World-of-WarCraft-Zocken in den Launcher für Blizzard-Games einloggen, werdet ihr eine Änderung vorfinden. Denn ab sofort existiert die Bezeichnung Battle.net nicht mehr.

Der Launcher wird ab heute unter dem Namen Blizzard App bekannt sein. An der Funktionalität ändert sich jedoch nichts. Das bedeutet, dass ihr die aktuellsten Spiele der Hit-Schmiede noch immer über das Programm starten und auch kaufen könnt. Das Update wird automatisch heruntergeladen.

Den Schritt des Rebrandings hatte Blizzard bereits im vergangenen Jahr angekündigt.

