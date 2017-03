Blizzard Entertainment wird auch im neuen Jahr 2017 wieder sein hauseigenes Event BlizzCon veranstaltet. Die diesjährige Ausgabe wurde nun offiziell bestätigt und datiert.

Blizzard Entertainment wird die BlizzCon 2017 in diesem Jahr am 03. und 04. November abhalten. Die Veranstaltung steigt abermals in Südkalifornien im Anaheim Convention Center. Interessierte Gamer können sich darüber hinaus bereits einen Termin für den Ticketvorverkauf im Kalender anstreichen.

Die Tickets für die Gaming-Messe und Community-Feier, auf der wieder zahlreiche Ankündigungen und Blizzard-Neuigkeiten zu erwarten sind, sollen am 06. April um 04:00 Uhr MESZ und am 08. April 2017 um 19:00 Uhr MESZ in den Verkauf gehen. Der Preis wird bei jeweils 199 US-Dollar zusätzlich Steuern und Gebühren via dem Online-Ticketservice Universe liegen. Weitere Infos gibt es auf der offiziellen Webseite zur Veranstaltung.

Was ihr konkret auf dem Event erwarten könnt? Das gibt Blizzard selbst wie folgt an:

Die Gelegenheit, die neuesten Inhalte der Spiele von Blizzard Entertainment zu spielen

Erstklassige eSports-Wettbewerbe in Overwatch, StarCraft II, Hearthstone, Heroes of the Storm und World of Warcraft

Epische Community-Wettbewerbe mit aufregenden Preisen

Podiumsvorträge und Fragerunden mit Entwicklern und Künstlern von Blizzard

Exklusive Souvenirs und Merchandise von der BlizzCon

Weitere Aktivitäten und Attraktionen – alle Neuigkeiten gibt es auf www.blizzcon.com