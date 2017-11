Thanksgiving rückt immer näher und damit auch der verkaufsträchtige Black Friday, der im Netz mit satten Rabatten lockt. Auch Blizzard macht mit dem eigenen Shop mit und bietet euch aktuelle Blockbuster für den PC mitunter stark vergünstigt an.

Wer bislang noch einen Bogen um Blizzards Online-Action-Spektakel Overwatch gemacht hat, der bekommt zum Black Friday nun eine gute Gelegenheit, auf dem PC zuzuschlagen. Das populäre Spiel wird im Battle.net-Shop stark vergünstigt angeboten und kostet euch in der Standard Edition derzeit nur 19,99 Euro bzw. in der Game of the Year Edition 29,99 Euro. Für Letztere werden regulär immer noch 59,99 Euro fällig, so dass der Rabatte satte 50 Prozent beträgt.

Sparen könnt ihr zudem auch beim derzeitigen Sci-Fi-Blockbuster Destiny 2 von Bungie, der ja auf das Battle.net setzt. Der Titel ist für begrenzte Zeit derzeit mit einem Rabatt von 35 Prozent zu haben und kostet für den PC lediglich 38,99 Euro in der digitalen Fassung.

Zu guter letzt könnt ihr auch beim MMORPG-Evergreen World of WarCraft für 7,49 Euro bzw. der Erweiterung World of WarCraft: Legion für 19,99 Euro rabattiert zuschlagen. Die Black-Friday-Angebote von Blizzard findet ihr im Battle.net-Shop.