Pünktlich zu Thanksgiving rauschte auch im deutschen Blizzard-Shop eine Rabattaktion an. Teilweise wurden Spiele und Pakete um bis zu 82 Prozent reduziert.

Blizzard bietet anlässlich des Black Friday in den USA zahlreiche Spiele an, die Aktionen gelten bis zum 29. November 2016. Die sonst 60 Euro teure Origins Edition von Overwatch kostet in diesem Zeitraum 35 Euro, während für sämtliche StarCraft-II-Versionen 10 Euro weniger anfallen. World of WarCraft inklusive aller Erweiterungen bis auf Legion dürft ihr euch für 5 statt 15 Euro in den Einkaufswagen legen, dagegen wird die neueste Erweiterung nicht durch Rabatte berücksichtigt.

Im Ingame-Shop von Heroes of the Storm werden für das Nexus-Legenden-Paket 39,99 statt 84,42 Euro fällig, während das Paket "Parallelwelten" sogar 9,99 statt 82,90 Euro kostet. Die Angebote findet ihr hier im Blizzard-Shop, allerdings empfehlen wir euch vor dem Kauf einen Blick in Preisvergleiche.