Alles was Kult-Entwickler Blizzard Entertainment anfasst, scheint gemeinhin zu Gold zu werden. Davon können sich künftig womöglich auch Mobile-Spieler ein weiteres Mal überzeugen.

Blizzard Entertainment setzt mittlerweile nicht mehr nur auf die etablierten Reihen wie StarCraft, WarCraft oder Diablo, sondern bringt auch neue Marken wie Overwatch heraus, die aber ebenso einzuschlagen scheinen. Für die Zukunft hat das Studio mehrere heiße Eisen im Feuer, denn durch Stellenausschreibungen wurden zuletzt bereits Pläne für einen neuen Shooter sowie möglicherweise auch ein MMO-Strategiespiel publik. Dabei scheint es aber nicht zu bleiben.

Nach den Erfolgen mit Hearthstone: Heroes of WarCraft scheint man auch im umsatzträchtigen Mobile-Bereich weiter sesshaft werden zu wollen. Darauf lässt eine neue Stellenausschreibung schließen, die explizit von einem neuen Rollenspiel für diese Plattformen spricht. Gesucht wird dabei ein Tools Engineer für das im Übrigen noch nicht angekündigte Projekt.

Von "Design und Implementierung von Tools für einen Mobile-Titel" ist dabei die Rede, wobei Erfahrungen in C# und Unity vorausgesetzt werden. Zudem soll der neue Mitarbeiter eine "Vorliebe für Rollenspiele aller Arten" mitbringen. Unklar ist allerdings, ob der Titel auf eine etablierte Marke wie beispielsweise Diablo aufbauen soll, oder ob es sich gar um eine neue Blizzard-Marke speziell für Mobilgeräte handeln wird; diesbezüglich trifft die Ausschreibung keine Aussage. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen natürlich auf dem Laufenden.

