Die Prügelreihe BlazBlue wird nun auch in Europa und in den Vereinigten Staaten mit dem neuen Ableger Central Fiction fortgesetzt.

Nach dem erfolgten Release in Japan hat man nun auch den konkreten Erscheinungstermin des neuen Spiels für Europa und die USA bekanntgegebn. Ab dem 01. November wird BlazBlue: Central Fiction dabei zunächst in den Vereinigten Staaten erhältlich sein.

In Europa fällt die Wartezeit aber nur unwesentlich länger aus, denn hierzulande wird es am 04. November soweit sein. Die Arbeit des europäischen Publishers PQube ist durchaus positiv zu bewerten, denn üblicherweise war die Differenz zwischen US- und EU-Release immer deutlich größer.