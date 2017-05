Blasphemous verspricht einer der interessantesten 2-D-Titel der nächsten Jahre zu werden. Das stark an Dark Souls erinnernde Action-Metroid-Vania sucht derzeit auf Kickstarter nach Unterstützern. Und das beste: Es könnte für allerlei Konsolen erscheinen.

Der Vergleich mit Dark Souls wird in letzter Zeit geradezu inflationär gezogen. Doch im Fall von Blasphemous ist er vollkommen zutreffend. Es handelt sich um ein nicht-lineares Metroid-Vania, das den unheimlichen Stil des From-Software-Hits perfekt einfängt. Der 2-D-Action-Platformer von The Game Kitchen sucht gerade auf Kickstarter Unterstützung. Die Entwicklung des Spiels dürfte aber so gut wie gesichert sein. Schon jetzt, 28 vor Ende der Kampagne fehlen nur noch unter 9.000 Euro bis zum Finanzierungsziel von 50.000 Euro.

Der Spieler übernimmt die Kontrolle über den "Bußeleistenden" im Land Orthodoxia voller religiöser Extreme. Mit ihm stehen schnelle, intensive und actionreiche Kämpfe im Vordergrund. Doch ein Vergleich mit Dark Souls würde hinken, wenn es neben den kleinen blutrünstigen Gegnern nicht auch riesige Bosse gäbe. Dass Blasphemous definitiv kein Spiel für Kinder wird, zeigt bereits der erste Trailer, in dem der Bußeleistende regelrecht in Stücke gerissen wird.

Orthodoxia ist als offene, nicht-lineare Welt gestaltet, die euch überlässt, wohin ihr als nächstes gehen wollt. Allerdings wird es bis zur Veröffentlichung noch lange dauern. Vor dem ersten Quartal des Jahres 2019 ist nicht mit der fertigen Version zu rechnen. Dann erscheint Blasphemous auf jeden Fall für PC, OSX und Linux. Als Stretch-Goals wurden Versionen für die PS4, die Switch, Xbox One und vielleicht sogar PS Vita angekündigt.