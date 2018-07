Im Crossover-Beat'-em-Up Blade Strangers treten Figuren aus Shovel Knight oder The Binding of Isaac gegeneinander an – und das bald auch in westlichen Gefilden.

Das sind gute Nachrichten für Beat'-em-Up-Fans: In wenigen Wochen erscheint Blade Strangers auch im Westen. Inzwischen gibt es nämlich einen Erscheinungstermin für das Aufeinandertreffen von Charakteren aus verschiedenen bekannten Indie-Games.

Ab dem 28. August geben sich Shovel Knight, Isaac, Umihara Kawase und Co. auch in den USA auf die Nuss. Blade Strangers kommt dort für die PlayStation 4, Nintendo Switch und den PC in den Handel. Zu einem Erscheinen in Deutschland gibt es bisher keine Informationen, doch zumindest digital sollte das Spiel hierzulande in naher Zukunft verfügbar sein.

Damit ihr euch schon auf den Fanservice vorbereiten könnt, haben wir anbei den Trailer mit Spielszenen sowie Release-Datum für euch: