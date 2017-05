Auch NCsoft wird künftig verstärkt im eSports-Bereich tätig werden und hat entsprechende Pläne nun in Bezug auf den Onlinetitel Blade & Soul kommuniziert.

Die westliche Niederlassung von NCsoft hat den Einstieg in das eSports-Business mit dem Onlinetitel Blade & Soul angekündigt. So wurde nun die Regional Championship Series mit mehreren Events in Europa und Nordamerika ins Leben gerufen.

Im Rahmen der Turnier werden Teams sowohl im 1 gegen 1 als auch im 3 gegen 3 antreten, um die jeweiligen Matches für sich zu entscheiden. Jedes teilnehmende Team muss auf diesem Wege Turnierkampfpunkte sammeln, die schlussendlich den jeweiligen Rang bestimmen. Aufgrund der genannten Modi werden die Teams aus drei Spielern und einem optionalen Ersatzspieler bestehen. Anmeldungen sind auf der offiziellen Webseite möglich.

Im Übrigen die bereits feststehenden Termine der Regional Championship Series im Überblick:

Saison 1 (12. April bis 14. Juni)

EU-Einladungsturnier: 24. Juni

NA-Einladungsturnier: 25. Juni

Saison 2 (14. Juni bis 25. Juli)

Wildcard-Turnier EU: 15. Juli

Wildcard-Turnier NA: 22. Juli

EU-Einladungsturnier: 05. August

NA Einladungsturnier: 06. August

Regional Championships

EU-Turnier: später August

NA-Turnier: früher September