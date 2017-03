NCsoft hat zum Onlinespiel Blade & Soul nun eine erste umfassende Erweiterung für Europa und Nordamerika angekündigt. Diese soll tiefgreifendere Änderungen mit sich bringen.

Durch das Update werden dem Free-to-Play-Titel auch Veränderungen hinsichtlich der regelmäßigen inhaltsaktulisierungen spendiert, heißt es in der Ankündigung weiter. So sollen zukünftig umfangreichere und anspruchsvollere Erweiterungen veröffentlicht werden, die jedoch in etwas größeren Abständen erscheinen.

Aber zurück zum Add-on. Die im April erscheinende Erweiterung "Geheimnisse des Stratusreichs" wird das Fertigkeitensystem komplett überholen. Dieses soll etwas vereinfacht und gleichzeitig auch optimiert werden, um Spielern weiter die gewohnten Freiheiten bei der Spezialisierung zu bieten. Im Übrigen ist Akt 7 der Geschichte samt mehrerer neuer PvE-Gebiete vertreten.

Die neuen Inhalte laut offiziellen Angaben im Überblick:

Naryuanisches Heiligtum – Ein herausforderndes Verlies für sechs Spieler, welches großartige Belohnungen bereithält

Becken des Himmels – Ein neuer, frei zugänglicher Bereich für Solo- und Gelegenheitsspieler

Mushins Turm – Neue Etagen und eine Rangliste erwarten Spieler in dem beliebten Solo-Verlies

Trainingsgelände der Hongmoon – Eine neue Solo-Instanz, in der Spieler ihre Fertigkeiten-Kombos und Boss-Angriffsmuster trainieren können