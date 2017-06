Das rumänische Entwicklerstudio Sand Sailor Studio werkelt schon länger am Puzzle-Plattformer Black The Fall. Nun steht endlich auch ein Release-Termin fest.

Das via Square Enix Collective erscheinende Spiel soll demnach ab dem 11. Juli 2017 erhältlich sein. Das Datum gilt dabei nicht nur für den PC, sondern auch die Konsolen PlayStation 4 und Xbox One, die ebenfalls bedient werden. Der Titel befand sich schon lange in Entwicklung, schließlich wurde dieser erstmals vor drei Jahren in 2014 angekündigt.

In Black The Fall müsst ihr eine Reihe an Rätseln lösen, während ihr versucht, in einer totalitären Welt zu überleben, die entschlossen ist, euch in eine Rolle als Rädchen im Getriebe zu zwängen. In Person von "Black" müsst ihr euch durch verschiedene Ebenen schleichen, die übersät sind von Kameras, die jeder Bewegung folgen, und von Fallen, die für eure Festsetzung konstruiert sind. List und Ablenkung sind die Schlüssel zur Überlistung des Systems.