Ihr habt mal wieder Bock auf ein Online-Rollenspiel und bislang noch einen Bogen rund um Black Desert Online gemacht? Dann ist an diesem Wochenende nun die Chance für euch gekommen, euch das Spiel einmal näher anzusehen.

Pearl Abyss und Kakao Games präsentieren an diesem Wochenende nämlich eine besondere Aktion in Zusammenarbeit mit Steam. Dort nimmt Black Desert Online am Free Weekend Deal teil, so dass ihr die PC-Fassung des MMORPGs einmal kostenlos anzocken und ausprobieren könnt.

Begleitend zum kostenfreien Angebot gibt es sowohl bei Steam als auch auf der offiziellen Webseite blackdesertonline.com diverse Paketrabatte, wenn ihr anschließend richtig einsteigen wollt. Während der Free-Weekend-Aktion gibt es einen Preisnachlass von ganzen 50 Prozent auf einen Gamepass eurer Wahl. Während das kostenfreie Angebot am 28. Januar um 22:00 Uhr endet, gilt der Paketrabatt sogar noch einen Tag länger bis zum 29. Januar um 19:00 Uhr.

Während Neuankömmlinge so die große offene Spielwelt sowie die Optionen bei der Charakter-Individualisierung erkunden können, wartet auf bestehende Spieler ebenfalls Neues. Zum ersten Mal taucht an diesem Wochenende der Ozeanboss Vell auf, den ihr euch folglich stellen könnt.