Das Onlinespiel Black Desert Online wird mal wieder um eine frische Klasse erweitert. Kakao Games und PearlAbyss kündigten heute den Streiter für den Titel an.

Der Streiter wird als neue Klasse ab dem 24. Mai 2017 in Black Desert Online zur Verfügung stehen. Damit kommt diese am gleichen Tag, an dem auch die Steam-Umsetzung des Spiels erscheinen wird. Nach der Veröffentlichung werden somit insgesamt 14 verschiedene Klassen zur Auswahl stehen.

Der Streiter kämpft mit einer Mischung aus klassischen Kampfkunst-Techniken und beliebten Tricks und Kniffen aus dem Straßenkampf. Mit präziser Beinarbeit und bloßen Händen kann er sich gegen seine Feinde durchsetzen. Der Streiter reiht Tritte, Haken und Ringtechniken aneinander; erste Eindrücke gibt es im neuen Video.