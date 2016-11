Wer sich für Black Desert Online interessiert, der kann dank des Black Friday mit Rabatten zuschlagen. Im Spiel selbst warten nun neue Inhalte.

Wie heute per Pressemail bestätigt wurde, stehen ab sofort neue Inhalte zu den beiden Charakterklassen Musa und Maehwa zur Verfügung. Beide Klassen erhalten neue Waffen und Fähigkeiten spendiert.

Musa können zum Mushindo greifen, der an eine Stangenwaffe erinnert. Dieser eignet sich zum Angriff von Gegnern in einem großen Umkreis. Maehwa erhalten den Kerispeer an die Hand, um ihre Kampfkünste weiter zu perfektionieren.

Wer bisher noch nicht dabei ist, der kann das anlässlich des Black Friday in Kürze kostengünstig ändern. Ab dem 24. November um 11:00 Uhr bis zum 28. November um 01:00 Uhr morgens gibt es satte 50 Prozent Rabatt auf alle Spielepakete. Diese sind damit bereits ab 4,99 Euro verfügbar. Ausgewählte Gegenstände im Cash-Shop können mit einem Preisnachlass von bis zu 80 Prozent erworben werden.