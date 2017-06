Kommt im Konsolenbereich zunächst exklusiv auf Xbox One

Auf dem PC treibt das Online-Rollenspiel Black Desert Online bereits sein Unwesen. Künftig schlägt der Titel auch im Konsolenbereich auf.

Auf dem Xbox Media Briefing anlässlich der E3 wurde eine Xbox-One-Umsetzung von Black Desert Online offiziell bestätigt. Der Titel wird im Konsolenbereich zum Launch exklusiv auf der Microsoft-Plattform erhältlich sein; ob und wann weitere Umsetzungen folgen, ist noch nicht bekannt.

Die mittelalterliche Spielwelt sowie die actionreichen Kämpfe werden auf der leistungsstärkeren Xbox One X opulenter inszeniert; dort erwartet euch eine Bildausgabe in 4K Ultra HD. Die Veröffentlichung ist Anfang 2018 via Xbox Store eingeplant.