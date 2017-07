Dem Online-Rollenspiel Black Desert Online werden weiter frische Inhalte spendiert. Dieses Mal erwartet Spieler eine komplett neue Klasse.

Kakao Games und PearlAbyss haben in einer Pressemeldung heute eine neue weibliche Klasse für Black Desert Online offiziell angekündigt. Dabei handelt es sich um die Mystic, die ihr Debüt zunächst auf den koreanischen Servern geben wird und dann zeitnah auch in anderen Regionen verfügbar sein soll. Weitere Details zur Klasse sowie ein erstes Video sollen in der kommenden Woche folgen.

Darüber hinaus hat das Entwicklerteam für das restliche Jahr 2017 eine ganze Reihe an weiteren kostenlosen Updates zum Spiel vorbereitet. Nach der Striker-Klasse und der Erweckung, den kürzlich vorgenommenen Änderungen an der Shultz Guard Station und dem Terrmian Festival, wird es auch in der zweiten Jahreshälfte Neues geben, darunter die umfangreiche Erweiterung namens "Kamasylvia", neue Welt-Bosse, den Koop-Horde-Modus, neue Belagerungs-Inhalte und eine neue PvP-Arena.

Die Krönung soll jedoch die angesprochene Mystic-Klasse sein, die im hiesigen Westen ab dem vierten Quartal 2017 verfügbar sein wird.