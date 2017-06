Kakao Games und PearlAbyss nehmen sich das Feedback der Community zu Herzen und haben aufgrunddessen nun zwei großes Updates für die Mediah-Region im Spiel angekündigt.

Aufgrund der Rückmeldungen innerhalb der Community werden die Monster am beliebten Grinding-Spot in der Mediah-Region in Black Desert Online künftig mehr Erfahrung geben. Der AP-Bereich der Sausan Garrison wurde angepasst, dort sollen Abenteurer erfolgreicher auf Monsterjagd gehen können. Dadurch sollen vor allen Dingen neue Spieler profitieren, die zur Sausan Garrison aufbrechen.

Neben dieser Überarbeitung wurde ein neues Gebiet namens Shultz Guard Post entdeckt, das sich an erfahrenere Spieler richtet. Dieser befindet sich auf einem Hügel im Nordwesten Mediahs, von dem man einen guten Ausblick auf den Ozean hat. Nach dem Tod von Schultz, der der größte Gladiator und Held Sausans war, haben die königlichen Wachen Mediah auf der Suche nach einem verbotenen Ritual verlassen, mit dessen Hilfe sie ihren Anführer wiederbeleben möchten.

Durch die beiden Überarbeitungen wird das Balancing im Spiel verändert, weil Einsteiger und erfahrene Spieler neue Möglichkeiten an die Hand bekommen. Sausn Garrison richtet sich nun eher an neuere Spieler, der Shultz Guard Post an fortgeschrittene Gamer im MMO. Weitere Regionen sollen in kommenden Patches optimiert werden.