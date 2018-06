Bandai Namco will das für September eingeplante Black Clover: Quartet Knights vorher auf Herz und Nieren testen. Daher wurde nun eine geschlossene Beta-Testphase angekündigt.

Publisher Bandai Namco hat heute den Termin für eine erste Closed Beta des kommenden Black Clover: Quartet Knights bekannt gegeben. Die Testphase wird dabei lediglich auf der PS4 abgewickelt, auch wenn der Release am 14.09.2018 auch auf dem PC eingeplant ist.

PS4-Spieler dürfen sich den 15. und 16. Juli 2018 rot im Kalender anstreichen; an diesen beiden Tagen wird die Testphase abgewickelt. Um dabei zu sein, müsst ihr euch registrieren und benötigt anschließend etwas Glück, wirklich auch ausgewählt zu werden Die Registrierungsphase läuft seit heute und dauert noch bis zum 02. Juli 2018 an. Interessierte können sich auf dieser Webseite für die Closed Beta eintragen.

Insgesamt wird es an den beiden genannten Tagen vier Spiel-Slots geben, nämlich:

1. Slot: 11:00 - 14:00 (15. Juli)

2. Slot: 19:00 - 22:00 (15. Juli)

3. Slot: 03:00 - 06:00 (16. Juli)

4. Slot: 22:00 - 01:00 (16. Juli)

In Black Clover: Quartet Knights nutzt ihr magische Elemente wie Wind, Wasser oder Blitz, um euren Gegnern den Garaus zu machen. Dabei füllt jede der Charakterklassen eine von vier Rollen aus: Kämpfer, Heiler, Support und Schütze. So können unterschiedliche Vorzüge kombiniert und in 4-gegen-4-Kämpfen ausgespielt werden.