Während eines Livestreams wurde der Erscheinungstermin von Birthdays the Beginning genannt. Hinter dem Titel steckt Yasuhiro Wada, der Erfinder von Harvest Moon.

Der Publisher NIS America hat den Veröffentlichungstermin von Birthdays the Beginning bekanntgegeben. Dies geschah während eines Livestreams mit dem Entwickler Yasuhiro Wada, in dem auch ein erster Einblick in das Spiel gewährt wurde. Wada ist vor allem als Erfinder der Serie Harvest Moon bekannt. In Birthdays the Beginning erhielt er Inspiration von der Anime-Serie "Doraemon", wie er im Stream auf Nachfrage verlauten ließ.

Birthdays the Beginning erscheint am 10. März für PC und PlayStation 4. In Nordamerika erscheint der Titel am 07. März, dem Geburtstag von Yasuhiro Wada.