Das neue Spiel von Yasuhiro Wada hat einen neuen Termin erhalten. Birthdays the Beginning war ursprünglich für den März 2017 geplant.

Der Publisher NIS America hat via Pressemitteilung bekanntgegeben, dass Birthdays the Beginning verschoben wurde. Der neueste Titel von Yasuhiro Wada, Erfinder von Harvest Moon, sollte ursprünglich im März 2017 erscheinen. In dem Sandbox-Titel formt ihr verschiedene Welten und müsst dabei für passende Konditionen sorgen, so dass Leben entstehen kann. In dem Ökosystem findet ihr dann einzigartige Lebensformen vor.

Der neue Veröffentlichungstermin von Birthdays the Beginning ist der 12. Mai 2017. Erscheinen wird der Titel für PlayStation 4 und PC via Steam.