Star Wars: Knights of the Old Republic

Für viele Fans gilt die Reihe Star Wars: Knights of the Old Republic mitunter als die gelungenste Umsetzung der Sci-Fi-Franchise im Spielebereich. Möglicherweise wird diese nun fortgesetzt.

Laut einem neuen Bericht werkelt BioWare Austin gegenwärtig an einem Prototypen für ein neues Star Wars: Knights of the Old Republic. Dabei handelt es sich um das Studio, das auch für das Online-Rollenspiel Star Wars: The Old Republic verantwortlich zeichnet. Die entsprechende Information stammt vom Journalisten Liam Robertson, der unter dem Pseudonym Unseen64 bereits in der Vergangenheit häufig mit seinen Infos ins Schwarze getroffen hat.

So führte Robertson unlängst in einem Podcast, verfügbar via Patreon, aus, dass BioWare Austin nun exklusiv an Star-Wars-Spielen arbeite. Unter den entsprechenden Projekten soll sich eben auch ein Remake oder eine Neuauflage des klassischen Rollenspiels Star Wars: Knights of the Old Republic befinden. "Ich weiß nicht, wann es herauskommen soll, aber es befindet sich schon seit einer kleinen Weile in Entwicklung", so Robertson. "Ich habe gehört, dass es kein exaktes Remake mehr ist, aber es startete als Remake/Revival."

Mittlerweile gehe das Projekt aber in eine eigene Richtung und man müsse abwarten, was schlussendlich dabei herauskommt. BioWare befinde sich noch in der Prototypen-Phase. Das Original erschien 2003 und es wird interessant zu sehen, wie es bezüglich dieses Gerüchts weiter geht.