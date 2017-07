Der Kult-Entwickler BioWare hat eine traurige Nachricht zu verkraften: Ein echter Veteran der Szene, der unter anderem an Mass Effect, Dragon Age und auch am kommenden Anthem arbeitete, ist verstorben.

BioWare hat den Tod von Corey Gaspur über den hauseigenen Blog bestätigt. Der Desigern und Szene-Veteran wirkte unter anderem an zahlreichen Top-Titeln des Studios mit. Umstände und Details zum Tod von Gaspur wurden nicht publiziert. In Anbetracht dessen, dass der BioWare-Staff durchaus sehr geschockt wirkte, ist nicht davon auszugehen, dass dessen Ableben in irgendeiner Form erwartet worden wäre.

Gaspur war früher Mitglied beim Turok-Entwickler Propaganda Games, ehe er BioWare vor neun Jahren beitratt. Dort wirkte er an Titeln wie Sonic Chronicles, Dragon Age: Origins oder auch Mass Effect 2 als Gameplay und Level Designer mit. Bei Mass Effect 3 war er dann bereits Lead Combat Designer und zeichnete vor allen Dingen auch für den Multiplayer-Part verantwortlich. Zuletzt war er als Lead Designer beim hoffnungsvollen Sci-Fi-Titel Anthem tätig.

"Corey war ein talentierter Designer und eine noch bessere Person. Wir sprechen Coreys Familie und jedem, der ihm kannte, unser aufrichtiges Beileid aus. Wir werden dich vermissen", so BioWare. Dem kann man eigentlich Nichts hinzufügen und sich nur anschließen. Ruhe in Frieden, Corey Gaspur.