Das für das ursprüngliche Mass Effect verantwortliche Entwicklerteam bei BioWare werkelt derzeit an einem noch geheimen Projekt. Die Vorstellung des neuen Titels könnte aber womöglich mittelfristig auf der diesjährigen E3 2017 bevorstehen.

Es sind noch rund zwei Monate, bis die E3 in Los Angeles steigt. Womöglich wird dann auch BioWare Edmonton sein neuestes Spiel vorstellen. Die Macher der ursprünglichen Mass-Effect-Trilogie werkeln derzeit an einem Projekt, das den Codenamen Dylan tragen soll. Der Titel soll dabei nicht weniger als EAs Antwort auf andere MMO-Spiele wie Destiny oder The Division sein.

BioWare Edmonton arbeitet an der neuen IP bereits seit über vier Jahren. Geht es nach einem neuen Bericht des mit einer hohen Trefferquote versehenen Journalisten Liam "Unseen64" Robertson, dann wird der Titel nun auf der E3 2017 präsentiert. Im gleichen Podcast hatte Robertson bereits davon gesprochen, dass ein anderes Studio von BioWare an einer Neuauflage von Star Wars: Knights of the Old Republic arbeite.

Schenkt man den Aussagen des Journalisten Glauben, dann wird das Spiel viel größer ausfallen, als von Vielen erwartet. Der Projektname Dylan könnte dabei durchaus auch der finale Name des Spiels werden; dieser bezieht sich auf den Protagonisten des Spiels. Es soll sich um einen Sci-Fi-Titel im Destiny-Stil handeln, der einige Elemente aus The Division aufgreift. Auch sei von einem "Semi-MMO" die Rede.

EA hatte zuvor bereits betont, dass das BioWare-Projekt vor Ende März 2018 - also noch im aktuellen Geschäftsjahr - zu haben sein soll. Eine E3-Vorstellung ist daher durchaus wahrscheinlich.