BioWare arbeitet bekantermaßen an einer komplett neuen Spielemarke, doch diese wird nun leider Gottes länger auf sich warten lassen, als bisher geplant.

Eigentlich hätte die neue Marke der Macher von Mass Effect und Dragon Age im laufenden Geschäftsjahr 2018 von Electronic Arts erscheinen sollen. Dieses läuft bis zum 31. März 2018. Daraus wird nun jedoch nichts, wie gegenüber Investoren bekanntgegeben wurde.

Die neue BioWare-IP wurde nun nämlich in das Fiskaljahr 2019 verschoben. Die Veröffentlichung verzögert sich damit bestenfalls um lediglich einen Monat und geht im April 2018 über die Bühne, es ist jedoch auch ein Release erst im März 2019 denkbar. Einen Grund für die Verschiebung führte Publisher Electronic Arts während der Investorenkonferenz nicht an. Nicht auszuschließen ist aber, dass man die neue Marke trotzdem auf der diesjährigen E3 in Los Angeles erstmals zeigen wird. Eine Vorstellung hatte man bereits im September 2016 für "bald" angekündigt.