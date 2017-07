Bei BioWare gibt es weniger gut als auch freudige Nachrichten, denn der frühere Mass-Effect-Producer Casey Hudson kehrt zum Kult-Entwickler zurück. Dafür nimmt ein anderer prominenter Mitarbeiter seinen Hut.

General Manager Aaryn Flynn verlässt den Kult-Entwickler BioWare, wie das Studio nun bestätigte. Gleichzeitig nannte man auch einen Nachfolger - und das wiederum ist die freudige Nachricht in diesem Zusammenhang.

Künftig wird den Posten nämlich Casey Hudson, der frühere Producer der Mass-Effect-Reihe einnehmen. Dieser hatte BioWare im Jahr 2014 verlassen und feiert nun ein Comeback. Flynn hingegen wird BioWare nach 17 Jahren beim Studio verlassen. Um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten, wird Flynn mit Hudson noch bis Ende Juli zusammenarbeiten.

Hudson indes betonte, dass die Entscheidung vor drei Jahren, BioWare zu verlassen, die schwierigste in seiner Karriere gewesen sei. Er habe etwas Abstand und eine Luftveränderung benötigt, um sich unter anderem neueren Technologien zu widmen. Die Zeit habe er seitdem genutzt, um auch zu reflektieren, was er am liebsten tun wolle. Schlussendlich kehrt er als künftiger Leiter von BioWare zurück.