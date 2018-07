Der langjährige BioWare-Mitarbeiter James Ohlen verlässt das Unternehmen nach 22 Jahren. Er war unter anderem an Baldur's Gate, Neverwinter Nights und Star Wars: Knights of the Old Republic beteiligt.

Via Twitter gab Ohlen seinen Abschied bekannt: "Nach 22 Jahren habe ich BioWAre verlassen. Ich liebte meine Zeit mit Anthem, Star Wars, Dragon Age und Dungeons and Dragons." so der langjährige Mitarbeiter Ohlen. "Allerdings brauche ich eine Pause von der (Spiele-)Industrie und arbeite stattdessen an etwas kleinerem und persönlicherem."

After 22 years I have retired from BioWare. I've loved my time with Anthem, Star Wars, Dragon Age and Dungeons and Dragons. But I need to take a break from the industry and work on something a little smaller and more personal. — James Ohlen (@JamesOhlen) 12. Juli 2018

In naher Zukunft arbeitet Ohlen mit Jesse Sky, Creative Director von Star Wars: The Old Republic - Knights of the Fallen Empire, unter der Flagge von Arcanum Worlds an der fünften Edition des Rollenspielbuchs Odyssey of the Dragonlords. BioWare konzentriert sich aktuell auf die Fertigstellung des Sci-Fi Shooters Anthem, das am 22. Februar für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheint.