Die Gerüchte haben sich bestätigt: Zwei neue Spiele wird EA auf der E3-Pressekonferenz vorstellen, hieß es im Vorfeld. Nach Hazelight mit A Way Out folgte nun BioWare mit seiner neuen IP.

Damit bestätigten sich exakt die Gerüchte, dass eben Hazelight und BioWare ihre neuen Spiele vorstellen werden. Was BioWare betrifft, so heißt das neue Projekt Anthem. Dieses wurde zunächst aber lediglich anhand eines Teaser-Clips präsentiert, so dass die handfesten Details zum Titel aber noch ausstehen.

Der Grund dafür: Anthem wurde nach einer Lobeshymne auf Microsofts leistungsstarke Plattform Project Scorpio vorgestellt, so dass davon auszugehen ist, dass es sich entweder um einen exklusiven Titel für diese Plattform oder aber zumindest um ein speziell optimiertes Spiel handeln wird. Auf der morgigen E3-Pressekonferenz von Microsoft wird man "so viel mehr" zu Anthem zeigen und vorstellen.

Fest steht lediglich, dass es sich um einen eher futuristischen Sci-Fi-Titel handeln wird. Im Übrigen lassen wir euch für den Augenblick mit dem ersten Teaser alleine.

Anthem - E3 2017 Announcement Teaser Trailer BioWare hat mit Anthem seine neue Sci-Fi-Marke vorgestellt; außer dem Teaser sind Details bis dato aber noch Mangelware.

