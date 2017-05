Alexis Kennedy, einer der Entwickler von Sunless Sea, hat nun bestätigt, dass BioWare am nächsten Dragon Age arbeitet.

Seit September ist Alexis Kennedy als freier Autor bei BioWare angestellt. Jetzt hat der Brite im Interview mit Eurogamer erklärt, dass er an der Geschichte des nächsten Dragon Age schreibt. Ob es sich dabei um Dragon Age 4 oder einen Ableger handelt, bleibt zunächst unklar, da es bisher noch keine offizielle Ankündigung gab. Das Erstere ist aber wahrscheinlicher.

Alexis Kennedy verfasst eine Handlung, die von der Hauptstory getrennt ist. Sie befasst sich mit einem Teil des Dragon-Age-Universums, der bis heute wenig beachtet wurde. Das Projekt befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase. Wann neue Details bekannt werden, steht nicht fest. Die E3 und die gamescom 2017 wären allerdings geeignete Events, um mehr zu verraten.

Gameswelt News vom 22.05.2017: Legendäre Pokémon in Pokémon GO, Resident Evil: Reboot, Minecraft-MMO und Far Cry 5.