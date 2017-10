Ihr dachtet, die BioShock-Reihe könnte bereits beendet sein? Nun, wie es scheint, dürft ihr euch auf BioShock 4 freuen. Zumindest gibt es einen nicht unwesentlichen Hinweis darauf.

Wird tief in den Schmieden von 2K bereits an BioShock 4 gearbeitet? Nun, nach einer aktuellen Stellenausschreibung stehen die Chancen darauf zumindest recht gut, dass sich eine Fortsetzung des Story-reichen Shooters in einer frühen Planungsphase befindet. Gesucht wird konkret ein "Lead Campaign Designer" für ein neues, großes Projekt von 2K. Laut Ausschreibung handelt es sich um ein noch nicht angekündigtes, Triple-A-FPS-Spiel handeln, der in einer fantastischen Welt mit umfangreicher Story angesiedelt ist. Das deckt sich also ziemlich genau mit den Kriterien an ein BioShock.

Da 2K im First-Person-Bereich ansonsten nur mit Borderlands aufwarten kann, ist es zumindest nicht ganz unwahrscheinlich, dass es sich bei besagtem Projekt um BioShock 4 handelt. Gerüchten zufolge soll sich Borderlands 3 ja auch schon in Entwicklung befinden. Vor allem der starke Fokus auf die Handlung deutet schwer auf BioShock hin, denn in den 2K hat bewiesen, was für ausgefeilte und abgedrehte Geschichten sie mit der Shooter-Reihe erzählen können.

Dann gibt es allerdings noch eine vollkommen andere Möglichkeit, und zwar die, dass 2K an einem gänzlich neuen Titel arbeitet, einer Marke, die es noch nicht gab. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht klar, aber mit Sequels kann ein Entwickler in aller Regel auf ein sicheres Pferd setzen.