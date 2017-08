Nach dem gestrigen Leak wurde Biomutant von THQ Nordic offiziell angekündigt. Und es sieht durchaus vielversprechend aus. Was hinter der "Kung-Fu-Fabel" steckt, erfahrt ihr hier bei uns.

THQ Nordic und der Indie-Entwickler Experiment 101 haben Biomutant enthüllt, ein neues Open-World-Action-RPG für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PCs. Es spielt, wie so oft in letzter Zeit in einer post-apokalyptischen Welt. Interessant ist, dass ihr offenbar Einfluss auf die Entwicklung der Handlung nehmen könnt. In der offiziellen Pressemitteilung heißt es wörtlich: "Erkunde eine Welt im Chaos und bestimme ihr Schicksal – wirst du zum Helden und Retter oder lässt du eine noch düsterere Zukunft heraufziehen?"

Bereits gestern haben wir über den Biomutant Leak in einem deutschen Printmagazin berichtet. Biomutants Spieldesign lässt die Spieler Fähigkeiten und Aussehen ihres Charakters mit Mutationen, bionischen Prothesen und Waffen verändern. Lasse dir Krallen, Flügel oder ein Roboterbein wachsen – jede Entscheidung beeinflusst die Spielweise eures Helden in den Echtzeitkämpfen, in denen Martial-Arts-Nahkampf und Feuerwaffen nahtlos zum Einsatz kommen.

"Die in einem fantasievoll gestalteten, postapokalyptischen Universum angesiedelte Kung-Fu-Fabel Biomutant steckt voller fantastischer Kreaturen, gefährlicher Fraktionen und farbenprächtiger Welten, die mit Mechs, Paragleitern, Ballons, Reittieren, Jetskis und weiteren Fortbewegungsmitteln entdeckt und erkundet werden wollen."

Biomutant wird 2018 erscheinen. Das Spiel kann am Stand von THQ Nordic auf der gamescom sowie auf der PAX West angespielt werden.