Eine Insiderin hat ein paar weitere Informationen zu Beyond Good & Evil 2 bekannt gegeben. So soll der Titel nur zeitexklusiv für die Switch erscheinen.

Beyond Good & Evil 2 ist ein Titel, den sich viele Fans schon seit Jahren wünschen. Doch scheinbar wird der Wunsch bald Realität. Denn laut unserer Lieblings-Insiderin soll das Spiel auf dem Nintendo Switch-Event in der kommenden Woche offiziell angekündigt werden.

So gab sie bekannt, dass ein Teaser zu dem Titel, der den Codenamen "Odyssey" trägt, am Ende der Show gezeigt werden soll. Weiterhin soll das Spiel für zwölf Monate exklusiv auf der Switch verfügbar sein. Danach soll Beyond Good & Evil 2 digital für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen.

Bisher handelt es sich dabei nur um Gerüchte. Ihr solltet diese Infos also mit Vorsicht genießen.