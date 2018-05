In einem Livestream am gestrigen Abend hat Ubisoft weitere Details zum vielversprechenden Beyond Good & Evil 2 bekannt gegeben. Dabei wurde nicht nur Gameplay gezeigt; vor allen Dingen Setting und Zeitlinie wurden thematisiert.

An Beyond Good & Evil 2 arbeiten laut dem gestrigen Livestream mittlerweile rund 120 Personen von Ubisoft Montpelier. Darüber hinaus beginnt nun die für Ubisoft typische Zusammenarbeit mit anderen Niederlassungen des Entwicklers, in diesem Fall Sofia, Barcelona und Bordeaux. Aktuell sie man auf die bevorstehende E3 in Los Angeles fokussiert, wo es viele weitere Gameplay-Details geben wird. Dennoch hat man gestern auch Gameplay gezeigt und vor allen Dingen Details zum Setting bestätigt.

Das Spiel ist nach der Geburt von Jade aber noch vor dem ersten Beyond Good & Evil angesiedelt. Im Jahr 2040 ermöglichte eine neue Maschine die Kolonialisierung des Weltraums durch die Menschheit. 2063 brauch auf der Erde eine Krise aus, als sich die Künstliche Intelligenz gegen die Menschheit wandte. In der weiteren Entwicklung gab es 2086 dann den ersten Hybriden, eine Kreuzung aus Mensch und Tier und künftig die treibenden Kräfte der Weltraumkolonialisierung.

2108 verlässt die Menschheit dann final die Erde. Verschiedene Expiditionen wurden fortlaufenden nummeriert und hatten verschiedene Sektoren im All zum Ziel. In Beyond Good & Evil 2 wird vor allen Dingen das von der Expidition 3 entdeckte Sternensystem wichtig sein. Dort wird 2223 Ganesha City gegründet, das Herz des neuen Spiels.

Der Titel wird sich auf dieses Sonnensystem konzentrieren, es wird aber auch außen herum laut Michel Ancel einige Überraschungen geben. Dennoch will das Team nicht Millionen von Planeten erschaffen müssen, auch weil alle im Titel vertretenen Planeten eine Bedeutung und eine eigene Story haben sollen. Ganesha City in System 3 heißt so, weil die Stadt beim Blick auf den Planeten der Form nach ähnlich zum indischen Sub-Kontinent auf der Erde aussieht.

Weiter geht die Geschichte im Jahr 2314, als ein riesiges Raumschiff attackiert und die Crew umgebracht wird. Das ist der Auslöser vieler mysteriöser Ereignisse. 2360 ist System 3 so reicht geworden, dass immer wieder Piraten unterwegs sind und angreifen. Es beginnt das goldene Zeitalter der Piraterie. Zu einem nicht genau bekannten Datum wird dann Jade im für das System dunkle Zeitalter geboren - unmittelbar vor dem Start von Beyond Good & Evil 2.

Die Spielwelt soll sowohl auf Einzel- als auch Koop-Spieler ausgelegt sein. Diese können im All ein seltsames Tor finden, das sowohl anziehen als auch abschrecken soll. Die Hybriden vermuten dahinter neues Leben, aber niemand was das so genau und es existieren viele Legenden, unter anderem auch um einen großen Raumschiff-Friedhof. Es wird also viel für euch zu entdecken geben.

Das werdet ihr mit eurem eigenen Captain tun dürfen, den ihr als Mensch, Hybriden, männlich oder weiblich und mehr erschaffen dürft. Das System soll offen gehalten sein und ermöglicht euch anschließend das Rekrutieren von Charakteren und sogar Feinden. Crew-Mitglieder erfüllen bestimmte Rollen, wie zum Beispiel Medic oder Spion; sie haben also spezielle Fähigkeiten, die euch im Spiel weiter bringen.

Die Kämpfe gehen dynamisch von Weltraumschlachten bis zu Fußkämpfen über; möglich machen das unter anderem Jetpacks. Ihr könnt euch während der Kämpfe ins All oder auch in Städte begeben.

Eine Hoffnung dürft ihr mit dem neuen Titel aber nicht haben: Das Ende des ersten Teils wird, da es sich um ein Prequel handeln, nicht erkären. Immerhin sollen aber viele Mysterien des früheren Titels in irgendeiner Art und Weise aufgegriffen und erläutert werden. Vor allen Dingen der Ursprung von Jade und der Hybriden soll thematisiert werden.