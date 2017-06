Beyond Good & Evil 2

Um die Plattformen von Beyond Good & Evil 2 wurde auf der E3 zunächst ja ein Geheimnis gemacht. Jetzt gibt es diesbezüglich weitere Infos.

Über das "Space Monkey Program" zum Spiel war ja bereits publik geworden, dass Beyond Good & Evil 2 höchstwahrscheinlich für PC, PS4 und Xbox One erscheinen wird. Damit war zumindest schonmal die Switch-Exklusivität vom Tisch, um die es im Vorfeld Gerüchte gegeben hatte. Doch was ist überhaupt mit der Nintendo-Plattform?

Schenkt man einem Tweet von Ubisoft Spanien Glauben, dann wird Beyond Good & Evil 2 jedenfalls auch für die Switch zu haben sein. Dort war von PC, PS4, Xbox One und Switch die Rede. Allerdings: Der Tweet wurde mittlerweile nach dreieinhalb Stunden wieder entfernt, so dass doch noch eine gewisse Vorsicht geboten sein dürfte.

Wie halten euch über die weiteren Entwicklungen diesbezüglich auf dem Laufenden.