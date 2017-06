Wenn das Disney erfährt: In einem neuen Artwork zu Beyond Good & Evil 2 versteckt sich eine Figur aus Pirates of the Caribbean. Hättet ihr ihn erkannt?

Wir wissen bereits, dass sich Beyond Good & Evil 2 um das Thema von Weltraumpiraten drehen wird. Aber offenbar ist uns entgangen, dass die antrophomorphen Tiere des Adventures aus demselben Universum stammen, wie Captain Jack Sparrow. Eine neue Konzeptzeicnung mit einer asiatischen Großfamilie hat sich die Piratenfürstin Mistress Ching aus "Pirates of the Caribbean: Am Ende der Welt" ausgeliehen. In manchen Fällen würde man von zufälliger Ähnlichkeit sprechen, aber hierbei handelt es sich die exakte Übernahme eines Ausschnitts des Films. Die einzigen Unterschiede: Das Bild ist gespiegelt und um den Unterkörper sowie einen fliegenden Stuhl erweitert. Den gab es im Film sicher nicht.

Es handelt sich also offensichtlich um eine bewusste Anspielung. Daran ist grundsätzlich nichts auszusetzen. Ubisoft wird sic haber hüten, diesen Charakter im finalen Spiel umzusetzen, wenn sie nicht wollen, das Disneys Anwälte gierig zum Hörer greifen.