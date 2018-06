Nach der obligatorischen Ankündigung von Just Dance 2019 für Oktober dieses Jahres widmete sich Ubisoft einem seiner größten Titel ausführlicher: Beyond Good & Evil 2.

Die im vergangenen Jahr angekündigte Fortsetzung des Kulttitels von Michel Ancel wurde anhand eines ausführlichen Trailers in schneebedeckten Gefilden sowie im Weltraum präsentiert. Den Cinematic-Trailer haben wir hier direkt für euch:

Beyond Good & Evil 2 - E3 2018 Cinematic Trailer Hier könnt ihr euch den knapp vierminütigen, sehenswerten neuen Cinematic-Trailer zu Beyond Good & Evil 2 ansehen.

Danach betrat unter anderem Guillame Brunier, Senior Producer des Titels, die Bühne, um einige beliebte Charaktere für den neuen Teil zu bestätigen, die eine wichtige Rolle in der Handlung übernehmen sollen. Details dazu gibt es hinter verschlossenen Türen auf der E3, wo eine neue Gameplay-Demo präsentiert wird.

Schauspieler Joseph-Gordon Levitt (u.a. Looper, The Dark Knight Rises) betrat dann ebenfalls die Bühne, um eine Zusammenarbeit seiner Firma HitRECord mit dem Space Monkey Program vorzustellen. HitRECord ist eine von ihm in Los Angeles gegründete "Creative Collaboration Platform", auf der Künstler aller Art und Fähigkeiten eingeladen werden, um an Inhalten wie Poster-Design, Radiowerbung oder Musik des Spiels mitzuwirken. Es wird also eine starke Community-Einbindung in die weitere Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 geben.

Weitere Infos zur neuen Kooperation findet ihr hier:

Beyond Good & Evil 2 - E3 2018 HitRECord & Space Monkey Program Trailer Via HitRECord und dem Space Monkey Program soll die Community Musik und Artworks für Beyond Good & Evil 2 beisteuern.

Und ein zweiter Clip zur HitRECord-Kooperation:

Beyond Good & Evil 2 - E3 2018 HitRECord Partnership Trailer Der Trailer klärt über weitere Details zur HitRECord-Zusammenarbeit in Sachen Beyond Good & Evil 2 auf.

Unklar bleiben weiterhin Plattformen und Veröffentlichungstermin des Spiels. In einer nachfolgenden Pressemeldung erklärte Ubisoft, dass man diesbezüglich erst zu einem späteren Zeitpunkt Angaben machen möchte.