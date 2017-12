Zu Beyond Good & Evil wird es in einem Livestream neue Informationen geben. Ubisoft hat die Übertragung für YouTube, Twitch und Facebook angekündigt.

Für den 7. Dezember ist ein Livestream von Ubisoft bezüglich Beyond Good & Evil 2 angekündigt. Im sogenannten Space Monkey Report soll es aktuelle Informationen rund um das kommende Action-Adventure geben. Aus der bisher von Michael Ancel vorgeführten Demo ist bekannt, dass die Erkundung und die grundlegende Story der riesigen Spielwelt miteinander verbunden sind.

Außerdem soll der zweite Ableger der Serie für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Auch eine Fassung für die Nintendo Switch wird es vielleicht auch geben. Entsprechende Gerüchte wurden durch einen mittlerweile wieder gelöschten Tweet von Ubisoft Spanien gestärkt (Zur News: Ubisoft Spanien bestätigt auch Switch-Version).

Der Stream kann ab 18 Uhr über YouTube, Twitch und Facebook verfolgt werden. Ubisoft hielt sich bedeckt und erwähnte in der Ankündigung lediglich: "Finde heraus was die Space Monkeys und das Entwicklerteam parat haben!". Beyond Good & Evil 2 wurde während der diesjährigen E3 präsentiert, neun Jahre nach der Veröffentlichung des ersten Teils. Ein Veröffentlichungstermin für Beyond & Good Evil 2 ist noch nicht bekannt. Das derart ambitionierte Spiel könnte aber noch Jahre auf sich warten lassen.

