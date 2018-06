Beyond Good & Evil 2 war wieder einer DER Blockbuster schlechthin auf der diesjährigen E3, doch wann werdet ihr endlich erstmals selbst Hand anlegen können? Das wird wohl im Rahmen einer Beta-Testphase der Fall sein.

Im vergangenen Jahr wurde Beyond Good & Evil 2 auf der E3 2017 offiziell angekündigt und verursachte einen gewissen Hype. In diesem Jahr wurden nun zahlreiche weitere Szenen von Ubisoft präsentiert und machten das Sci-Fi-Epos zu einem der am meisten erwarteten Titel überhaupt. Doch weiter ist nicht klar, bis wann das neue Spiel erscheinen soll. Allerdings gibt es nun eine erste Info, wann ihr womöglich selbst an Beyond Good & Evil 2 Hand anlegen dürft.

Der Release des Spiels wird noch etwas länger auf sich warten lassen, denn zuvor wird es eine Beta-Testphase geben, die nicht gerade mittelfristig eingeplant ist. Das räumte Director Michel Ancel nun via Instagram ein. "Wir peilen eine spielbare Beta für Ende des nächsten Jahres ein", so der Ubisoft-Mann.

Wer auf einen früheren Release, beispielsweise spätestes zum Weihnachtsgeschäft 2019, gehofft hatte, dürfte daher nun enttäuscht sein. Realistisch betrachtet ist die Ankündigung aber nicht unbedingt eine große Überraschung: Der Release von Beyond Good & Evil 2 ist schlicht und ergreifend noch weit entfernt. Frühestens 2020 dürfte die Vollversion damit auf der Matte stehen.