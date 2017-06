Auf der E3 2017 überraschte Ubisoft am Ende der Pressekonferenz mit der offiziellen Enthüllung von Beyond Good & Evil 2 in Form eines CGI-Trailers. Nach der Messe hat der französische Publisher nun ein Video veröffentlicht in dem Director Michel Ancel eine umfangreiche In-Game-Demo vorstellt.

Wie in jedem Jahr hatte Ubisoft auch am Ende der Pressekonfernz zur diesjährigen Electronic Entertainment Expo eine Überraschung parat. Dabei handelt es sich um die von vielen Fans seit langem erwartete Fortsetzung Beyond Good & Evil 2. Abgesehen von einem CGI-Trailer war jedoch nichts vom Spiel zu sehen. Zumindest nicht öffentlich. Hinter verschlossenen Türen bekam die Presse eine In-Engine-Demo als Ausblick auf das Spiel gezeigt. Diese steht durch ein neues Video von Ubisoft nun auch den Spielern direkt zur Verfügung. Michel Ancel, Director von Beyond Good & Evil 2, stellt darin persönlich die Mechaniken des Action-Adventures vor.

Als Spielcharakter wird dabei der aus dem Trailer bekannte Affe verwendet. Im fertigen Spiel wird es jedoch möglich sein diesen anzupassen und unter anderem das Geschlecht frei zu wählen. Ancel führt aus, dass es in Beyond Good & Evil 2 Raumschiffe verschiedener Größen geben wird. Vom Ein-Mann-Schiff bis hin zu großen Träger- oder Mutterschiffen. Die Größeren sollt ihr betreten und erkunden können. So erklärt Ancel, dass es möglich sein wird, ins Innere eines Schiffes zu gelangen, dort eine Pizza zu verkaufen und statt es wieder zu verlassen, auf Erkundung zu gehen. Dabei kann es sein, dass ihr Sklaven, illegalen Handel oder ähnliches entdeckt. Von solchen Aktivitäten könnt ihr Fotos machen, um diese als Beweis den Behörden zu übergeben.

Seid ihr mit einem Schiff unterwegs, sollen sich Veränderungen in der Atmosphäre der Planeten auf die Steuerung von diesem auswirken. Zudem berücksichtigt die Engine, dass sich Planeten in Echtzeit drehen. Die Reise von den Straßen einer Stadt bis in den Weltraum soll nahtlos möglich sein. Auch kann sich die Landschaft eines Planeten durch Äußere Einflüsse wie Meteoriteneinschläge in Echtzeit verändern.

Ancel weist in dem Video noch einmal darauf hin, dass die Erkundung und die grundlegende Story miteinander verbunden sind und nicht als eigenständige Elemente betrachtet werden dürfen. Neben den Gameplay-Mechaniken verdeutlicht das über 14 Minuten lange Video auch die enorme Größe der Spielwelt. Hierzu gab es bereits während der E3 in einem Ubiblog-Beitrag mit weiteren Beyond-Good-&-Evil-2-Details erste Informationen.

Einen Erscheinungstermin des Beyond-Good-&-Evil-Prequels hat Ubisoft bisher nicht bekannt gegeben. Aktuellen Informationen zufolge steht die Beyond-Good-&-Evil-2-Entwicklung noch ganz am Anfang, weshalb die Veröffentlichung des Spiels noch eine Weile auf sich warten lassen könnte. Neben PlayStation 4, Xbox One und PC könnte Beyond Good & Evil 2 auch für Nintendo Switch erscheinen. Entsprechende Gerüchte wurden durch einen mittlerweile wieder gelöschten Tweet von Ubisoft Spanien gestärkt (Zur News: Ubisoft Spanien bestätigt auch Switch-Version).