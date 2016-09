Michel Ancel scheint es diesmal absolut ernst mit Beyond Good & Evil 2 zu meinen. Er hat ein weiteres Concept Art veröffentlicht, das sehr eindeutig darauf hinweist, dass die Fortsetzung nach über zehn Jahren endlich in greifbare Nähe rückt.

Erst vor wenigen Tagen heizte Michel Ancel erneut die Gerüchteküche um Beyond Good & Evil 2 an. Auf einem Artwork war ein Mann mit einem anthropomorphen Schwein, möglicherweise dem jungen Pey'j auf dem Rücken zu sehen. Dabei bedankte er sich bei Ubisoft, "es" möglich zu machen. Es deutet alles darauf hin, dass es sich bei Ubisofts Überraschungstitel für NX, um die Fortsetzung des überaus beliebten, aber schlecht verkauften Beyond Good & Evil handelt.

Nun hat Ancel ein weiteres Bild gepostet, das die Vermutungen stützt. Ihr erinnert euch vielleicht an die beiden vermenschlichten Haie Francis und Rufus, die in der Bar Akuda herumhingen und mit denen ihr unter anderem das Air-Hockey-ähnliche Spiel spielen konntet. Das neue Conzept Art zeit einen ähnlichen Charakter, nur natürlich mit beträchtlich mehr Details als im Jahr 2003. Die Arbeit an einer Fortsetzung würde wiederholt bestätigt und wieder auf Eis gelegt. Vor einigen Monaten kamen Gerüchte auf, Nintendo könnte sich die Exklusivrechte an der Fortsetzung gesichert haben. Vorstellen können wir es uns auf jeden Fall gut.