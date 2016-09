Michel Ancel deutet Neuigkeiten zu Beyond Good & Evil 2 an. Darauf lässt jedenfalls ein Instagram-Eintrag schließen.

Es sieht ganz so aus, als ob Beyond Good & Evil 2 nach einer gefühlten Ewigkeit nun doch endlich Realität werden könnte. Denn Schöpfer Michel Ancel hat ein Bild auf seinem Instagram-Profil gepostet. Doch dabei handelt es sich nicht um irgendein Bild, sondern um ein Bild von Jades Vater (?) und Peyj als Babyschwein. Die Bildunterschrift lautet wie folgt: "Somewhere in system 4 ...

- Thanks #ubisoft for making this possible!"

Darüber hinaus verwies der Twitter-Account von Ubisoft-Frankreich auf dasselbe Bild und riet dazu, seinen Postings genau zu folgen. Normalerweise promotet das Unternehmen die Arbeit anderer Leute, wenn es nicht selbst involviert ist. Vor einigen Monaten geisterten Informationen durchs Netz, wonach Nintendo sich die Exklusivrechte an Beyond Good & Evil 2 gesichert hätte. Ob das japanische Unternehmen Ernst macht und das seit über zehn Jahren erwartete Spiel nun konkrete Formen annehmen lässt, wird sich womöglich bald zeigen. Nun ergibt das Gerücht jedenfalls mehr Sinn denn je. Auch Yves Guillemots regelrechte Schwärmerei über NX könnte als Indikator gewertet werden.