Mit einer baldigen Veröffentlichung von Beyond Good & Evil 2 solltet ihr laut Schöpfer Michel Ancel nicht rechnen.

Bereits im letzten Jahr verriet Ancel, die Ansprüche der Entwickler, Planetenerkundung, Weltraumreisen und Städte ins Spiel zu integrieren, hätten die lange Entwicklungszeit bedingt (wir berichteten).

Daran habe man seit drei Jahren gearbeitet, wie Ancel nun in einem neuen Interview im Rahmen des diesjährigen E3 verriet: "Wenn man diese Technologie nicht hat, kann man nicht wirklich mit dem Spiel anfangen. Es ist zu schwierig."

"Aber jetzt können wir mit Sicherheit sagen, dass wir dieses Spiel machen werden, dass wir es fertig stellen werden", so der Chef-Designer. "Weil wir die Technologie dazu haben."

Der aktuelle Status sei daher "Tag null der Entwicklung"; man beginne nun, das eigentliche Spiel um die Technologie zu stricken. Dank des Space-Monkey-Programms dürft ihr daran teilhaben. Weitere Informationen und die Anmeldung dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite.

In diesem elfminütigen Video erklärt euch Schöpfer Michel Ancel alles, was es im ersten Trailer zu Beyond Good & Evil 2 zu sehen gibt.